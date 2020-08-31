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فن

ولاء الشريف تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير ..شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:06 م
ولاء الشريف
ولاء الشريف
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة ولاء الشريف ، مجموعة جديدة من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام". 


وتألقت ولاء الشريف من أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة كاجوال .


وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :

-قمر ماشاء الله 
-حلو اللوك ده أوى 


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يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.


"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود.

والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.


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