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فن

ولاء الشريف تشارك كواليس عملها الجديد "خيط حرير"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة ولاء الشريف كواليس عملها الجديد "خيط حرير"، حيث نشرت مجموعة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام". 

وكتبت ولاء معلقة على صورها :"خيط حرير ..دعواتكم ".


يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود.

والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.
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