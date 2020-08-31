ضبط 18 طن مخللات منتهية الصلاحية وملح سياحات مجهول المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بمراقبة وتوفير السلع الغذائية والتموينية وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالأسعار المناسبة ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وتنفيذًا لتكليفات المحافظ قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بالاشتراك مع إدارة تموين ديرب نجم بشن حملة مشتركة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه بالمديريه بالتفتيش على المخابز والمصانع بدائرة المحافظة،وتم تحرير المحضر رقم 1986 لسنة 2020 ضد "م ص م ع" صاحب مصنع مخللات بناحية ديرب نجم لحيازته وعرضه للبيع مخللات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.





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تم التحفظ على مضبوطات بإجمالي 12 طنا و500 كيلو عبارة عن زيتون وليمون وجزر وخيار وفلفل وتم ضبط 6 أطنان ملح سياحات مجهول المصدر وجاري عرض المحاضرعلي النيابه العامة لاتخاذ ما يلزم.





كما تم ضبط مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط مخبز آخر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى تحرير 11 محضر إثبات حالة ضد المخابز البلدية لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء المواطن بون الصرف من ماكينة الخبز.