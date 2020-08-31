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برلمان

بعد توفير كافة السلع رغم كورونا.. برلمانى: وزير التموين يستحق الإشادة على أدائه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:52 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
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فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مسقبل وطن ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يستحق الاشادة بأدائه من الرئيس عبد الفتاح السيسى لنجاحه بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل مايتعلق بملفات التموين والتجارة الداخلية.

وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ان الدكتور على المصيلحى نجح حتى فى ظل مواجهة العالم ومصر لجائحة كورونا فى توفير جميع السلع الاساسية والتموينية للمواطنين بما فيها الكمامات ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

مشيدا بتصريحات الدكتور على المصيلحى التى أكد فيها أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح وصل إلى 6 أشهر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر وصل إلى 6 أشهر ، و5 أشهر للزيت، و4 للأرز وأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من المنتج المصري للدواجن، فضلا عن عقود لحوم مع السودان ودول أخرى لمدة 3 سنواتوأنه لم يحدث زيادة حقيقية في الأسعار منذ 3 سنوات.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد اعلن أنه سيتم مناقشة استعدادات معرض أهلًا مدارس في اجتماع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث إقامة المعارض في أوائل اكتوبر المقبل وفي حالة تعذر إقامة معرض أهلا مدارس هذا العام بسبب جائحة كورونا سيتم الاجتماع مع الشركات والعارضين لبحث تقديم تخفيضات أهلا مدارس في منافذهم أسوة بمعرض أهلًا رمضان.

وأكد "الوزير"، خلال افتتاحه فرع لإحدى السلاسل التجارية بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد اول وزير التموين ، أن الوزارة حريصة على تقديم السلع بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية لافتا الى أنه تم طرح 4 مستودعات سلعية استراتيجية كمرحلة اولي باستثمارات 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تتم حاليًا دعوة الشركات والكيانات والمؤسسات محليًا دوليًا لتقديم عروض ابداء الإهتمام شاملة المعلومات والمستندات التي توضح توفر المؤهلات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وأعلن أنه سيتم يوم الخميس الاعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في اطار خطة الدولة للتنمية والتجارة الداخلية. برأسمال 100 مليون جنيه والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية و التي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها لافتا الو أن البورصة السلعية تهدف لتقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.

وأوضح أنها ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.
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