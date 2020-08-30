"التموين": 960 ألف طن معدل فقد الحبوب سنويا قبل منظومة الصوامع الجديدة

أكد المهندس ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بـ وزارة التموين ، أن المشروع القومي للصوامع يساهم في الحفاظ على محصول القمح.
وقال في تصريحات تلفزيونية: "معدل الفقد سنويًا في القمح كان يصل لـ 960 ألف طن في العام الواحد، في حين أن استهلاك القمح على الدولة سنويًا 9 ملايين طن".
وأوضح رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين ، أن الدولة تعكف على حزمة مشاريع كبيرة في التوسعات الزراعية، مضيفًا أن هناك مساحات منزرعة للقمح ستؤدي لزيادة الإنتاج، والمنظومة الجديدة للصوامع ستساهم في مساعدة المواطنين على زراعة السلع الاستراتيجية.