"التموين": 960 ألف طن معدل فقد الحبوب سنويا قبل منظومة الصوامع الجديدة





وزارة التموين ، أن المشروع القومي للصوامع يساهم في الحفاظ على محصول القمح. أكد المهندس ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بـ، أن المشروع القومي للصوامع يساهم في الحفاظ على





وقال في تصريحات تلفزيونية: "معدل الفقد سنويًا في القمح كان يصل لـ 960 ألف طن في العام الواحد، في حين أن استهلاك القمح على الدولة سنويًا 9 ملايين طن".









وأوضح رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين ، أن الدولة تعكف على حزمة مشاريع كبيرة في التوسعات الزراعية، مضيفًا أن هناك مساحات منزرعة للقمح ستؤدي لزيادة الإنتاج، والمنظومة الجديدة للصوامع ستساهم في مساعدة المواطنين على زراعة السلع الاستراتيجية.



