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فن

كن إيجابيا.. إياد نصار يوجه نصيحة إلى متابعيه عبر إنستجرام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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ندي فكرى
شارك النجم إياد نصار، جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب إياد نصار تعليقا على الصورة: "كن منتبهًا ، وكن ممتنًا ،وكن إيجابيًا ، وكن حقيقيًا صباح الخير للجميع".

يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و1.45 صباحًا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس. 

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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