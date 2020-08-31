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تعليم

التعليم تضبط 4 حالات غش بالموبايل في لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:46 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســمين بدوي
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم بإجمالي عدد (8036) طالب/ طالبة، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات بإجمالي عدد (1801) طالب/ طالبة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية بإجمالي عدد (4254) طالب/ طالبة، وذلك في ثامن أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020.

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كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي) في الفترة الأولى، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية، بإجمالي عدد (1) طالب، كما أدى طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات. 

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وأفاد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك بمحافظات "القاهرة (إدارة السلام)، بني سويف (إدارة الواسطى)، المنيا (إدارة ديرمواس)، الشرقية (إدارة أبو حماد)"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولي)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).
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