مشتريات محلية تعزز من صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الاثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2067 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2787 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2067 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2787 نقطة.