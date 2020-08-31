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اقتصاد

مشتريات محلية تعزز من صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الاثنين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:53 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2067 نقطة. 

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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 13436 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4378 نقطة. 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2787 نقطة. 
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