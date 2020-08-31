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رياضة

بعد أزمة رمضان صبحي .. تقرير مغربي: فايلر يعيش أياما صعبة فى الأهلي.. تفاصيل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:28 م
فايلر ورمضان صبحي
فايلر ورمضان صبحي
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عمرو الحلواني
سلط تقرير مغربي الضوء على الازمات الفنية التى تحاصر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى الوقت الحالى قبل مواجهة الوداد المغربي أواخر سبتمبر المقبل فى إطار لقاءات الدور نصف النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

وأكد التقرير المغربي المنشور بجريدة " المنتخب " أن رينيه فايلر يعانى بشدة داخل جدران النادى الأهلى فى الوقت الحالى نتيجة الأزمات الفنية التى تحاصر الفريق قبل خوض منافسات نصف نهائى أبطال إفريقيا .


وأكد التقرير أن رينيه فايلر يعيش حالة قلق شديدة قبل مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام منافسه الزمالك.

وأشار التقرير المغربي إلى أن الازمة الكبري التى تحاصر فايلر فى الأهلى فى الوقت الحالى هو رحيل رمضان صبحي أحد أبرز نجوم الفريق والذى بات خارج حسابات الجهاز الفنى تماما فى مواجهتى الوداد بأبطال إفريقيا بسبب رحيله .
وأكد التقرير ان فايلر متأثر بشدة بسبب غياب حسين الشحات الذى أجرى عملية جراحية وكذلك الأمر بالنسبة لمحمود كهربا الموقوف من قبل اتحاد الكرة ، بجانب تراجع مستوى جونيور أجايي أحد نجوم الفريق .

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