بتروح فين.. كيف توزع الأموال المحصلة من مخالفات البناء

اقرأ أيضا:

- تئول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة

- يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:





25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.

39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.

نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة

يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها سابقا.