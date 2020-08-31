حركة ترقيات جديدة بجامعة الأزهر.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عدة قرارات بترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





وقرر المحرصاوي، ترقية، الدكتور محمود عمار وكيل كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بأسيوط، مديرا للمكتب الفني لنائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه القبلى.





كما أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سعيد محمد سعيد، الأستاذ المساعد بقسم الوثائق والمكتبات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية؛ رئيسًا للقسم.





وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليفِ الدكتورة إيمان بدوي عبد الفتاح الشال، الأستاذ بقسم التَّشريح بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة؛ وكيلًا للكليَّةِ لشئون التَّعليم والطُّلاب.





كما أصدر رئيس الجامعة؛ قرارًا بتكليف الدكتور أحمد صالح سيد دسوقي، وكيل كلية أصول الدين والدعوة لشئون التعليم والطلاب بأسيوط؛ قائمًا بأعمال عميد الكلية.





وقرر المحرصاوي، ترقية الدكتور محمد ابراهيم بسيوني، رئيسا لقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وا لدكتور طارق صياد رئيسًا لقسم الفلك والأرصاد الجوية بعلوم الأزهر بالقاهرة.





وأصدر، رئيس الجامعة؛ قرارًا بتكليف الدكتور طارق صياد، الأستاذ بقسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ رئيسًا للقسم.





ويعد قسم الفلك والأرصاد الجوية من التخصصات النادرة؛ حيث لا مثيل له إلا في جامعة القاهرة فقط، وينفرد القسم الموجود بجامعة الأزهر بتدريس الفلك الشرعي، وهو أحد العلوم القديمة التي كان الأزهر يتميز بها، ولقسم الفلك والأرصاد الجوية أنشطة مجتمعية، منها: تدريب الوعاظ على عمليات الرصد وحساب الأهلة.





كما أصدر الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ قرارًا بندب الدكتورة آمال حسن محمد، عميد كلية العلوم بنات سابقًا، منسقًا تعليميًّا بكليات قطاع العلوم بالجامعة.





وتدرَّجت الدكتورة آمال حسن في كلية العلوم؛ حيث حصلت على بكالوريوس العلوم عام1983م، وأكملت مشوارها العلمي حتى حصلت على درجة الأستاذية، وهي أعلى درجة علمية عام 2010م، وعينت وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث، ثم عميدًا للكلية، وشاركت في عديدٍ من المؤتمرات والندوات العلمية، وأشرفت على عديدٍ من الرسائل العلمية.





وأصدر الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ قرارًا بندب الدكتور محمد فكري خضر، رئيس قسم طب الفم والأسنان بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ منسقًا تعليميًّا لقطاع طب الأسنان بجامعة الأزهر.





وتدرج الدكتور محمد فكري خضر في التعليم الطبي؛ حيث حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام ١٩٩٣م، ثم التحق بالدراسات العليا حتى حصل على درجة التخصص الماجستير في قسم طب الفم وأمراض اللثة عام ٢٠٠٠م، ثم استكمل مشواره العلمي في الدراسات العليا؛ حيث سافر إلى جامعة برن بسويسرا وحصل على درجة دكتور في طب الأسنان عام ٢٠٠٣م، ثم حصل على منحة من جامعة جنيف لزراعة الأسنان عام ٢٠٠٤م حتى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر عام ٢٠٠٥م، وعين مدرسًا بقسم طب الفم وأمراض اللثة، وتدرج بعد ذلك حتى رقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠١١م، ثم حصل على درجة الأستاذية وهى أعلى درجة علميةعام ٢٠١٦م، وعين فكري رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص والأشعة آخر عام ٢٠١٦م حتى الآن.





وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور طارق عبد الله محمد، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ رئيسًا لقسم الكيمياء بالكلية .