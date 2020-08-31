AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يبحث الحلول والبدائل لمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:21 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا لمناقشة الخطوات المبدئية لتوصيل خدمة الصرف الصحي ومياه الشرب لجزيرتي ببا والفقاعي.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب، والدكتورة أسماء سامي مديرة البيئة ومسؤولة ملف الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية بالمحافظة والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة ومسؤولى الزراعة والري وحماية النيل وصحة البيئة بمديرية الصحة والأملاك والتخطيط العمراني. 

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالى لإجراءات خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للجزيرتين ، وتم إجراء معاينة ميدانية للموقع المزمع إقامة محطات المعالجة والرفع والشرب عليه، وتشمل إنشاء محطة رفع لجزيرة ببا ومحطة معالجة صرف صحي  ومحطة مياه للشرب لجزيرة الفقاعى، ووجه محافظ بني سويف بإجراء الدراسة اللازمة لتحديد نوع محطة المعالجة المزمع إنشاؤها بجزيرة الفقاعي،مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لسرعة البدء في أعمال التنفيذ .

اقرأ أيضا: 

وفي نفس السياق ترأس المحافظ اجتماعا مماثلا حضره اللواء هشام شادي السكرتير العام، الدكتورة أسماء سامي مسؤولة ملف توصيل خدمة الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية مديرة البيئة، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة ، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي  . 

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف بقرية صفط العرفا مركز الفشن، والوقوف على معدلات الإنجاز والأعمال التي تم تنفيذها والمقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة،حيث أشار المحافظ إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له مع المتابعة المستمرة لكافة مراحل المشروع الذي يتم تنفيذه في صفط كأول قرية مصرية ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمة الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية، حيث تتحمل الدول 60% من تكلفة المشروع،بعد توفير 40 % مساهمة مجتمعية. 

وتم الانتهاء من توريد وتركيب خط طرد بطول 1450 متر طولى وبقطر 315 مم من البولى إيثيلين،فضلًا عن الانتهاء من توريد مواسير البلاستيك الخاصة بأعمال شبكة الانحدار،حيث تم تركيب خط انحدار بطول 270 متر طولى بقطر 250 مم، وخط انحدار بطول 80 مترا وبقطر 300مم، فيما تتم حاليا أعمال تصنيع الخنزيرة الخاصة ببيارة الرفع الرئيسية تمهيدا للبدء في أعمال إنشاء محطة الرفع بعمق 10 أمتار وقطر 5  أمتار.

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في مقدمة الخطة التنموية والخدمية للمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن فى الخدمات الحيوية التى تتعلق بحياته اليومية،لاسيما وأن الصرف الصحى ضرورة ملحة لحياة المواطن وصحته، وأن هذه الخدمة متشابكة مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولًا إلى التنمية بشكل شامل ومستدام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي بأبو سليم

بالمشاركة المجتمعية.. محافظ بني سويف يتابع موقف مشروع توصيل الصرف الصحي

محافظ بني سويف يتوج جهود النويشي بافتتاح الصرف الصحي بالميمون.. صور

محافظ بني سويف يفتتح مشروع الصرف الصحي بالميمون بتكلفة 63 مليون جنيه ويخدم 25 ألف نسمة

ترشيحاتنا

من بائعة أحذية لـ كلية طب الإسكندرية.. آية طه حسين تكشف كواليس كفاحها

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

كورونا خلال أغسطس شهر الانخفاضات.. خبير أوبئة: نهاية للموجة الأولى وإنذار بالثانية

حلمي طولان: الزمالك علمني الإخلاص في العمل.. وطارق يحيى ارتدى قميص الأهلي

حسني عبد ربه يكشف سبب طرده من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري .. فيديو

محمد فضل يكشف عن أفضل صفقة للأهلي خلال الفترة الأخيرة

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يعلق على واقعة التعدي على ضابط شرطة

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

بعد قرار الحكومة .. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري .. تفاصيل

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

فيديو جراف.. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري

لمظهر جذاب.. أماكن غير تقليدية لثقب الحلق في الأذن.. صور