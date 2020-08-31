وزير المالية : مصر الدولة الوحيدة التي حازت ثقة المؤسسات الكبرى.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن العملة الصعبة والسياحة تأثرتا بشكل كبير وأيضا توقفت حركة الفنادق والعمالة وتوقف الطيران وقطاعات كاملة بسبب جائحة كورونا









وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن معظم دول أوروبا وأمريكا حققت معدل نمو سلبيا بعد أزمة كورونا، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة التي حازت ثقة المؤسسات الكبرى.









وتابع وزير المالية: أن مصر هي الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط التي كان لها تصنيف اقتصادي جيد على الرغم من أزمة كورونا، مؤكدا أن أزمة كورونا كشفت قدرة اقتصاديات الدول على مواجهة أزمة كورونا.









وأشار معيط إلى أن العملة المصرية أكثر العملات التي حققت استقرارا خلال أزمة كورونا.











