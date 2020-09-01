ما الفرق بين سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية؟

يمكن أن يؤثر السرطان على أي جزء من الجسم ، بما في ذلك الدم. اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية كلاهما شكل من أشكال سرطان الدم. الفرق الرئيسي هو أن اللوكيميا تؤثر على الدم ونخاع العظام ، بينما تميل الأورام اللمفاوية إلى التأثير على العقد الليمفاوية.

على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بين نوعي السرطان ، إلا أن أسبابهما وأصولهما وأعراضهما وعلاجهما ومعدل بقائهما مختلفة.

في هذه المقالة، ونحن نلقي نظرة شاملة على أوجه الشبه والاختلاف بين سرطان الدم و سرطان الغدد الليمفاوية، وفقا لما نشرة mediacl news today.



ما هو سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية؟

اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية نوعان من السرطانات التي تؤثر على الدم. كلا النوعين من السرطان يؤثر عادة على خلايا الدم البيضاء.

سرطان الدم

تتسبب خلايا اللوكيميا في تكاثر خلايا الدم البيضاء بسرعة.

رصيد الصورة: باولو هنريك أورلاندي موراو (2018 ، 30 أبريل).

يحدث اللوكيميا عندما ينتج نخاع العظم الكثير من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية. عادة ما يكون سرطانًا بطيئ النمو ، على الرغم من وجود حالات يتطور فيها بشكل أسرع.

إذا كان الشخص مصابًا بسرطان الدم ، فإن خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية لا تموت في الدورة العادية. بدلًا من ذلك ، تتكاثر خلايا الدم البيضاء بسرعة ، وتترك في النهاية مساحة أقل لخلايا الدم الحمراء المطلوبة لنقل الأكسجين عبر الجسم.

هناك أربعة أنواع رئيسية من سرطان الدم ، مصنفة حسب معدل نموها ومكان نشأ السرطان في الجسم.

تشمل أنواع اللوكيميا ما يلي:

ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد

سرطان الدم الليمفاوي المزمن

سرطان الدم النخاعي الحاد

سرطان الدم النخاعي المزمن

سرطان الغدد الليمفاوية

يبدأ سرطان الغدد الليمفاوية في جهاز المناعة ويؤثر على العقد الليمفاوية والخلايا الليمفاوية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء. هناك نوعان رئيسيان من الخلايا الليمفاوية والخلايا البائية والخلايا التائية.

النوعان الرئيسيان من سرطان الغدد الليمفاوية هما:

سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين ، والذي يتضمن نوعًا معينًا من الخلايا البائية غير الطبيعية تسمى خلية ريد-ستيربيرج. هذا النوع أقل شيوعًا.

اللمفومة اللاهودجكينية ، والتي يمكن أن تبدأ في الخلايا البائية أو الخلايا التائية.

تعتمد هذه الأنواع على أصل الخلية السرطانية ومدى تقدمها بسرعة أو بقوة.

سيؤثر نوع سرطان الغدد الليمفاوية الذي يعاني منه الشخص على أعراضه وكذلك خيارات العلاج.

انتشار

سرطان الغدد الليمفاوية أكثر وضوحًا من اللوكيميا. تقدر الأبحاث أنه سيكون هناك 60300 حالة جديدة من سرطان الدم و 83180 حالة جديدة من سرطان الغدد الليمفاوية.

يشير هذا التقرير أيضًا إلى أن سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية أكثر شيوعًا عند الذكور أكثر من الإناث.

تشير التقديرات إلى أن معدل البقاء على قيد الحياة في سرطان الغدد الليمفاوية أعلى من اللوكيميا. معدلات الوفيات المقدرة لعام 2018 هي 24370 لسرطان الدم و 20960 سرطان الغدد الليمفاوية.