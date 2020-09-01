مصرع أمين شرطة وإصابة آخر صدمتهما سيارة تسير عكس الاتجاه في البحيرة

لقى أمين شرطة من قوة الإدارة العامة للمرور قسم دمنهور مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدامهما بسيارة نصف نقل أثناء سيرها عكس الاتجاه على الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز ايتاى البارود.

و تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وموتوسيكل شرطة أمام بنزينة الشرقاوى أمام قرية زبيدة بدائرة مركز إيتاى البارود اتجاة القاهرة، أسفر عنه مصرع أمين شرطه وإصابة أخر.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أثناء قيام قوة معينة من قسم مرور دمنهور بالإدارة العامة للمرور بتنظيم ومتابعة حركة المرور على الطريق الزراعى شاهدوا سيارة نصف نقل تسير عكس الاتجاه فحاول كل من :"مصطفي كمال محمود أمين شرطة من قوة قسم مرور دمنهور ٤٣ سنة، ومقيم كوم حمادة، ومحمد إبراهيم عبد النبى طه امين شرطة ٣٩ سنة مقيم زبيدة ايتاى البارود"، يستقلان موتوسيكل شرطة بمحاولة ضبط قائد السيارة الأ انة حاول الهرب فاصطدم بالموتوسيكل وفر هاربا من موقع الحادث، مما أسفر عن اصابة الأول باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ووفاة الثانى، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الهاربة ومالكها عن طريق تفريغ كاميرات محطة البنزين، وتبين انها تحمل ارقام نقل ٨٧٩١ ب ق ص مملوكة "عيد عبد الجيد ناصف عبد الفضيل"، مقيم ابو المطامير كما تم ضبط وإحضار سائقها ويدعى " مصطفى السيد" مقيم ابو المطامير .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ايتاى البارود والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.