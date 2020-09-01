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محافظات

بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان أسماء أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019- 2020 وذلك على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

وقد قدم الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وأيضًا عبد الكريم لطفى وكيل المديرية التهنئة لأبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين من أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى على مستوى الإدارات التعليمية ، التهنئة موصولة كذلك لجميع الناجحين فى هذه المرحلة التعليمية .

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كما قدم السيد الفيومى تهنئته أيضًا لأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتقديم الغالى والنفيس لهم وهو الذى ساهم بدوره فى ليس نجاحهم فقط، بل أيضًا تفوقهم بالحصول على المراكز الأولى فى إمتحانات نهاية العام الدراسى للدبلومات الفنية بشعبها وتخصصاتها المختلفة الصناعى والتجارى والزراعى ، بجانب التعليم المزدوج.

وأكد الفيومى أيضًا على دور أولياء الأمور فى تهيئة المناخ المناسب والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة من التفوق الباهر والمتميز .

وأوضح الدكتور السيد الفيومى بأن أوائل الدبلومات الفنية فى التخصصات المختلفة وصلوا لنحو 80 طالبًا وطالبة والذين حصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 80٪ إلى 95٪، وذلك فى نظام التعليم الفنى سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في أسوان
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