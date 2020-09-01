إصابة أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون بـ فيروس كورونا

تعرض أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون ومنتخب إسبانيا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن إصابة أداما تراوري بفيروس كورونا المستجد، عقب إجراء الفحوصات في إنجلترا ليغيب عن صفوف المنتخب للمرة الثانية .
وأصبح تراوري ثاني لاعب يتم استبعاده من معسكر إسبانيا بسبب فيروس كورونا بعد ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد.
ويغيب تراوري عن معسكر إسبانيا للمرة الثانية بعد معسكر نوفمبر الماضي مع المدرب روبرت مورينو بسبب تعرضه للإصابة في ذلك الوقت
وتلعب إسبانيا أمام ألمانيا في شتوتجارت بدوري الأمم الأوروبية يوم 3 سبتمبر، قبل أن تستقبل أوكرانيا يوم 6 سبتمبر في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.