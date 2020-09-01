إصابة أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون بـ فيروس كورونا

وتلعب إسبانيا أمام ألمانيا في شتوتجارت بدوري الأمم الأوروبية يوم 3 سبتمبر، قبل أن تستقبل أوكرانيا يوم 6 سبتمبر في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.