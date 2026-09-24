إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالطريق الدائري بالفيوم أمام دخلة أبشواي

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم أمام دخلة مدينة أبشواي وذلك وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



بلاغ بوقوع الحادث

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بالطريق الدائري بمدينة الفيوم أمام دخلة مدينة أبشواي ووجود عدد من المصابين.



انتقال الشرطة والإسعاف

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث برفقة سيارات الإسعاف وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص موقع الحادث والتعامل مع المصابين.



5 مصابين ونقلهم للمستشفى

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث التصادم الذي وقع بين الأتوبيس والسيارة الميكروباص بالطريق الدائري وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



إجراءات قانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .