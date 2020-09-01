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أخبار البلد

نائب وزير الزراعة: نولي اهتماما كبيرا لصناعة الدواجن

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا لصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنيه، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني للمواطنين.

وقال الصياد- في تصريح مساء اليوم- إن وزارة الزراعة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للإنتاج المحلي، كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلوانزا الطيور، الأمر الذي يؤدي إلى استعادة ريادتنا في تصدير الدواجن، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات في الدولة من أجل الاستعانة بالإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد.

وبشأن ما أثير حول استيراد الدواجن من الخارج، أكد نائب وزير الزراعة أنها شحنة صغيرة جدا (2000 طن) وأنها مستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير للخارج ولا تدخل إلى السوق المحلي، مشيرا إلى أن شروط الموافقة فيها أن يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها إلى السوق المحلي، ومن ثم لن تؤثر على السوق المحلي من قريب أو من بعيد.
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