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أخبار العالم

الكويت تنتفض .. تحويل 20 مسؤولا للنيابة واسترداد أكثر من 22 مليون دينار

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:57 ص
النيابة العامة الكويتية
النيابة العامة الكويتية
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محمود نوفل
احال القطاع النفطي في الكويت ، 20 مسؤولًا إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وجهات التحقيق الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة الراي الكويتية، ان القطاع النفطي حاليا يعمل ذاتيا علي محاسبة وتطهير الفساد والتجاوزات الداخلية حيث تم تشكيل عشرات اللجان للنظر والتحقيق في الممارسات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة أو بحسب ما يستجد وتراه إدارات الشركات .

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها ان نتائج تلك اللجان  وتوصياتها كانت قاسية وصارمة، حيث تم توقيع 52 جزاءً تأديبيًا منها فصل 4 مسؤولين من الخدمة من دون مكافأة بجانب من تم تحويلهم الي النيابة العامة من المسؤولين بالقطاع النفطي الكويتي.  

وأكدت الصحيفة الكويتية ان صرامة القطاع النفطي وتشدّده في التعامل مع أي تجاوزات على المال العام أدت إلى استرداد 22.5 مليون دينار.
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