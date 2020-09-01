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توك شو

تقلل التوتر.. تمارين رياضية بالأوزان الخفيفة للسيدات.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين بالأوزان الخفيفة للسيدات.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أن تمارين الوزن الخفيف ليست بحاجة أن يكون الشخص تمرن من قبل.

وأكد أن تمارين الأوزان الخفيفة تقوم بتنشيط الدورة الدموية وتقلل التوتر، بالإضافة إلى أنها تجعل الشخص دائما نشيطًا وتعطى له مرونة، ولا تسبب حدوث أي ضخامة لجسم السيدات.

وأوضح أنها مهمة جدا للسيدات، لافتًا إلى أنه من الممكن ممارستها فى الصباح والليل قبل التمارين.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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