AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تسجل 2088 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
سجلت أوكرانيا 2088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 123 ألفا و303 إصابات.


وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم، الثلاثاء - بأن البلاد سجلت 48 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2605 أشخاص.


وأضافت البيانات أن هناك 688 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 57 ألفا و802 حالة.


وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، إذ سجلت 262 إصابة يليها منطقة أوديسا بـ211 ثم لفيف بـ 193 ومنطقة ترنوبل بـ180 ثم العاصمة كييف بـ176 وإيفانو فرانكيفسك بـ169.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل 2140 إصابة جديدة و96 وفاة بـ كورونا في العراق

روسيا تجري أكثر من 20 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس " كورونا"

روسيا تسجل 6368 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتخطى 694 ألفا

أوكرانيا تتخطى 55 ألف إصابة بكورونا بتسجيل 836 حالة خلال يوم واحد

إصابات كورونا في أوكرانيا تتجاوز الـ 65 ألف حالة

الفلبين تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكورونا برصد أكثر من 4 آلاف حالة

ترشيحاتنا

المتهم بذبح والد حبيبته أمام المسجد: رفض يجوزهالي واستقل بشغلي

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على إعادة الثلاثي المعار وقائمة مبدئية للموسم الجديد

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

شاهد.. محمد علاء يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا

بإطلالة جديدة.. هنا الزاهد تنشر صورة لها برفقة أحمد فهمي

أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الثلاثاء 1 - 9 -2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم