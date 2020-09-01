وزير البترول: ضخ 190 مليون دولار استثمارات جديدة بالقطاع

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2019/2020.





وأكد الملا أهمية التطوير والتحديث المستمر لنواحى العمل المختلفة بالشركات البترولية في ظل التحديات التي تواجهها صناعة البترول عالميًا خلال الفترة الأخيرة والتي ضاعفت من أهمية تنفيذ هذا التوجه بالشركات البترولية لدعم قدرتها على تخطى هذه التحديات ورفع كفاءتها في تنفيذ الخطط والبرامج ، كما أكد على أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل وتحسين الأداء من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب واستحداث آليات متطورة لتحسين مؤشرات الأداء ، فضلًا عن الاستمرار في الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية والاستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .





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كما وجه الملا بالاستمرار في تكثيف الجهود لتحسين إنتاجية الزيت الخام من الآبار بحقول إنتاج قارون فى الصحراء الغربية من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ، مؤكدا أهمية الانتظام في تنفيذ برامج الصيانة ورفع الكفاءة للبنية التحتية بالحقول ضمانًا للحفاظ على معدلات الإنتاج، موجهًا بالمراجعة المستمرة لبرامج ترشيد وكفاءة الأنفاق لتقديم خطط وأساليب جديدة فى هذا الصدد تساعد على تحقيق الهدف بالصورة المثلى.

ومن جانبه أكد المهندس أشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول تنفيذ برنامج عمل لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة وتشغيلها طبقًا لأعلى المعايير الى جانب برنامج حفر آبار استكشافية وتنموية جديدة وصيانة وإصلاح الآبار بما ساهم في تحقيق اقصى إنتاجية ليصل معدل الإنتاج من حقول قارون إلى 30 الف برميل يوميًا خلال العام المالى 2019/2020 والذى شهد ضخ استثمارات قيمتها 190 مليون دولار، موضحًا أنهتم حفر 13 بئرا استكشافيا وتنمويا جديدا و 120 عملية إصلاح للآبار، مضيفًا أن برنامج ترشيد النفقات حقق نتائج إيجابية من خلال مساهمته في تحقيق وفر قدره 11 مليون دولار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوظيفها بشكل متميز.





كما أشار إلى مشاركة الشركة في إطار التنمية المجتمعية فى تعقيم عدد من القرى بمحافظة بني سويف والمساهمة فى توفير المستلزمات الطبية ضمن التدابير والإجراءات الوقائية لمساعدة ودعم أهالي المناطق المحيطة بحقول الإنتاج في مواجهة جائحة كورونا.





حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر .