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تعليم

مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2020.. إقبال كثيف على معامل "زراعة عين شمس"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2020
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حسام الفقي
شهدت الساعات الأولى من بدء فتح باب المرحلة الثانية إقبالا كثيفًا من قبل طلاب الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال أحمد عبد الظاهر، مسؤول بمعامل كلية الزراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إنه تم استقبال طلاب المرحلة الثانية ٩ صباحا والتي سوف تستمر إلى ٣عصرًا، مؤكدًا تقليل إعداد أجهزة الكمبيوتر لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف "عبد الظاهر" أن الكلية شهدت إقبال إعداد كبيرة في الساعات الأولى من قبل طلاب الثانوية العامة والتي سوف تزداد أيضا بالمرحلة الثالثة.

جدير بالذكر تستقبل معامل التنسيق بالجامعات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، اليوم الثلاثاء، في اليوم الأول للمرحلة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020، وتستمر المرحلة حتى يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبًا‪.‬
 
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة‪.‬ 
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وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات. 
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