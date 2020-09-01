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محافظات

انطلاق عملية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية اليوم عن بداية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية بجميع القطاعات الإصلاح والاستصلاح الائتمان بـ ٦١٧ جهاز تابلت و٦١٧ ماكينة p o s لصرف نقاط البيع.

كما أعلن وكيل الوزارة عن بداية التدريب على الأجهزة  لجميع مديرى الجمعيات عن طريق شركة اى فايننس e finance  كما كلف مدير المشروع بمتابعة التدريب العملى.

وأضاف أنه تم ميكنة مديرية الزراعة والإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح بعد  ٧٨ جهاز ديسك توب وتم تدريب ١٠٩ متدربين عليهم على أعلى مستوى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الحائزين ٦٨٢ ألف حائز وتم تسجيل ٦١٢ ألف حائز على المنظومة، كما تم طباعة ٤٠٠ ألف كارت وموجودة بالبنك الزراعى بكل قرية.

وأوضح أن مميزات كارت الفلاح تشمل توحيد كل الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع مثل الحيازة الزراعية وتسليم المزارع كل مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستلام السلف الزراعية وتحصيل قيمة توريد المحاصيل الزراعية والاستفادة من منظومة الرعاية الصحية والاستفادة من منظومة التكافل والقضاء على أشكال الفساد ومنع التلاعب في مستلزمات الإنتاج.
انطلاق عملية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية
انطلاق عملية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية
انطلاق عملية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية
انطلاق عملية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية
انطلاق عملية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية
انطلاق عملية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية
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