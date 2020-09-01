انطلاق عملية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية

أعلن المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية اليوم عن بداية ميكنة الجمعيات الزراعية بالدقهلية بجميع القطاعات الإصلاح والاستصلاح الائتمان بـ ٦١٧ جهاز تابلت و٦١٧ ماكينة p o s لصرف نقاط البيع.





كما أعلن وكيل الوزارة عن بداية التدريب على الأجهزة لجميع مديرى الجمعيات عن طريق شركة اى فايننس e finance كما كلف مدير المشروع بمتابعة التدريب العملى.





وأضاف أنه تم ميكنة مديرية الزراعة والإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح بعد ٧٨ جهاز ديسك توب وتم تدريب ١٠٩ متدربين عليهم على أعلى مستوى.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الحائزين ٦٨٢ ألف حائز وتم تسجيل ٦١٢ ألف حائز على المنظومة، كما تم طباعة ٤٠٠ ألف كارت وموجودة بالبنك الزراعى بكل قرية.



