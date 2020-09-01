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مرأة

بديل طبيعي لمدرات البول.. كوب من هذا المشروب يقضى على السموم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:35 م
بديل طبيعي لمدرات
بديل طبيعي لمدرات البول... كوب من هذا المشروب يقضى على السمو
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أسماء عبد الحفيظ

يحتاج جسم الإنسان لطرد ما يحتويه من سموم يوميا، وأحيانا يصف الأطباء لبعض الأشخاص أدوية مدرة للبول، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن بديل طبيعي للأدوية المدرة للبول.


- حبة البركة

حبة البركة ، المعروفة أيضًا باسم الحبة السوداء ، هي واحدة من أكثر مدرات البول الطبيعية فعالية.

حبة البركة ، الكمون الأسود ، الحبة السوداء ، أو الكراوية السوداء ، هى مدر طبيعي للبول قد يكون فعالًا مثل مدرات البول الشائعة.


وتزيد حبة البركة من إنتاج البول وبالتالي تقلل مستويات الصوديوم والبوتاسيوم.


كما أن حبة البركة يجري دراستها كعلاج محتمل لارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك فان الجرعات العالية من حبة البركة قد تسبب تلف الكبد.


ويجب توخى الحذر وتناول جرعات قليلة من حبة البركة.

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