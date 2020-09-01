لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على موعد فتح تقليل الاغتراب

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان النتائج، ومن بعد غلق التحويلات تنطلق المرحلة الثالثة من التنسيق.





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معامل التنسيق بالجامعات تفتح أبوابها للطلاب في اليوم الأول للمرحلة الثانية.. اليوم





وأضاف أن اخر موعد لتعديل الطلاب على رغباتهم هو يوم السبت المقبل حتى الساعة السابعة مساءً، حيث إن 5 سبتمبر هو اخر يوم بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020 والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء.

واستقبلت معامل التنسيق بالجامعات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات اليوم، الثلاثاء، في اليوم الأول للمرحلة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط:

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.