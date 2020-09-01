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محافظات

خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر سبتمبر الحالي وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدوري، مؤكدًا أنه تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهرا من نفس اليوم، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل بين فروع شركة مياه الشرب ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أية طوارىء حفاظا على صحة المواطنين.

هذا وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى السادة المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياة أو عكارة  بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس اب على رقم 01220906668.
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
خطة لغسيل شبكات المياه خلال شهر سبتمبر في المنوفية
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