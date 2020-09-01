AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منصة مشتركة بين الإعلام والقومي للمرأة لبحث شكاوى العنف ضد المرأة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:41 م
الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، ووزير الإعلام
Advertisements
حمادة خطاب
اجتمع اليوم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبحث سُبل التعاون من أجل النهوض بالمرأة والأسرة المصرية ونشر الوعي بخصوص قضايا المرأة في المجتمع .

تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعاون بين وزارة الدولة للإعلام والمجلس القومي للمرأة في عدة اتجاهات، وتتضمن إنشاء منصة شكوتِك المشتركة لحصر شكاوى العنف ضد المرأة المصرية من خلال إرسال الشكاوى على البريد الإلكتروني [email protected] أو على رقم الواتساب (01555558756) علمًا بأن الشكاوى سيتم بحثها والتعامل معها بشكل سري وبدون نشر البيانات المرسلة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء عن سعادتها بلقاء وزير الدولة للإعلام، مؤكدة على أن وسائل الإعلام المختلفة تقوم بدور محوري وغاية في الأهمية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ومشاكلها والتوعية بأهمية دورها وحجم مشاركتها في المجتمع.

وأكد أسامة هيكل على أهمية تسليط الضوء إعلاميا على دور المرأة في المجتمع ودعمها والتخلي عن الصور النمطية لها، خاصة بعد ما تحقق من تعزيز لدور المرأة المصرية وتمكينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة الإعلام به، كان قد أصدر الكود الأخلاقي الإعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام المختلفة والدراما المصرية، مشيرة إلى أن المجلس يضم لجنة خاصة لرصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات، التي تعرض خلال شهر رمضان من كل عام ، وهي لجنة منبثقة من لجنة الإعلام ، وتستهدف الخروج بتقرير علمي متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض.

كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في نشر الوعي بقضايا المرأة مع التأكيد على الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع المصري باعتبار المرأة حصن المجتمع وتمثل أحد الركائز الأساسية لتقدمه، بالإضافة إلى عقد لقاءات لقاءات مستمرة مع كتاب الأعمال الدرامية لفتح نقاش حول كيفية تغيير الصورة النمطية المقدمة عن المرأة في الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على أهمية دورها ومشاركتها باعتبارها عنصر رئيسي للنهوض بالوطن .

وتم الإعلان كذلك عن عقد ورش عمل مشتركة للعاملين بمجال الإعلام لمناقشة قضايا المرأة ودعم صورتها في المجتمع، وتنظيم زيارات للفائزين والفائزات من مسابقة مبادرة سفراء الإعلام الجديد ، التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام مؤخرًا، لمقر المجلس القومي للمرأة للتعرف على أهم القضايا التي تخص المرأة والمجتمع ودور مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) في التأثير ودعم المرأة وتغيير صورتها النمطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإبلاغ عن أي واقعة هو الأهم.. مايا مرسي: لدينا قوانين ومظلة تشريعية لمواجهة التحرش

القومي للمرأة: تلقينا 400 شكوى عن التحرش الجنسي خلال الأسبوع الماضي

المجلس القومي للمرأة: هناك خطوات تاريخية تحدث لمواجهة العنف ضد المرأة.. فيديو

العنف ضد المرأة.. مايا مرسي: مصر لديها مظلة تشريعية قوية ..فيديو

ترشيحاتنا

أعلى مستوى في أسبوعين.. ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب وانهيار الدولار

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

رسميا.. إشبيلية يضم راكيتيتش

هل حرق أوراق المصحف القديم حرام ؟

المتهم بذبح والد حبيبته أمام المسجد: رفض يجوزهالي واستقل بشغلي

فقد الوعى وتعرض لأزمة صحية.. أول تعليق من حسني عبد ربه بعد خروجه من المستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. دومينيك حوراني بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

شاهد أجمل سيارات كيا kia k5 الجديدة 2021

رسميا.. تسعير هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر | صور