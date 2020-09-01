منصة مشتركة بين الإعلام والقومي للمرأة لبحث شكاوى العنف ضد المرأة

اجتمع اليوم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبحث سُبل التعاون من أجل النهوض بالمرأة والأسرة المصرية ونشر الوعي بخصوص قضايا المرأة في المجتمع .





تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعاون بين وزارة الدولة للإعلام والمجلس القومي للمرأة في عدة اتجاهات، وتتضمن إنشاء منصة شكوتِك المشتركة لحصر شكاوى العنف ضد المرأة المصرية من خلال إرسال الشكاوى على البريد الإلكتروني [email protected] أو على رقم الواتساب (01555558756) علمًا بأن الشكاوى سيتم بحثها والتعامل معها بشكل سري وبدون نشر البيانات المرسلة.





وأعربت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء عن سعادتها بلقاء وزير الدولة للإعلام، مؤكدة على أن وسائل الإعلام المختلفة تقوم بدور محوري وغاية في الأهمية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ومشاكلها والتوعية بأهمية دورها وحجم مشاركتها في المجتمع.





وأكد أسامة هيكل على أهمية تسليط الضوء إعلاميا على دور المرأة في المجتمع ودعمها والتخلي عن الصور النمطية لها، خاصة بعد ما تحقق من تعزيز لدور المرأة المصرية وتمكينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة الإعلام به، كان قد أصدر الكود الأخلاقي الإعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام المختلفة والدراما المصرية، مشيرة إلى أن المجلس يضم لجنة خاصة لرصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات، التي تعرض خلال شهر رمضان من كل عام ، وهي لجنة منبثقة من لجنة الإعلام ، وتستهدف الخروج بتقرير علمي متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض.





كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في نشر الوعي بقضايا المرأة مع التأكيد على الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع المصري باعتبار المرأة حصن المجتمع وتمثل أحد الركائز الأساسية لتقدمه، بالإضافة إلى عقد لقاءات لقاءات مستمرة مع كتاب الأعمال الدرامية لفتح نقاش حول كيفية تغيير الصورة النمطية المقدمة عن المرأة في الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على أهمية دورها ومشاركتها باعتبارها عنصر رئيسي للنهوض بالوطن .



