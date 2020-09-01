أخبار التوك شو.. "مكملين" تفبرك تصريحًا للرئيس السيسى.. الإفتاء: اغتصاب أراضى الدولة حرام شرعا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:













قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن عقار الريمدسيفير استخدم حديثًا لعلاج فيروس كورونا، حيث قامت شركة أمريكية باختباره على حالات فيروس كورونا.









وأضاف الدكتور على عوف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن عقار ريمدسيفير تم استخدامه فى علاج فيروس آخر من قبل، لذلك تم اختباره على مرضى كورونا.













قال الدكتور سمير الملا، استشاري المخ والأعصاب، إن شريحة إيلون ماسك عبارة عن شريحة مثل نظيرتها الخاصة بالتليفون المحمول، تستقبل وترسل إشارات إلى المخ، تعمل على تغيير الواقع الموجود بالمخ.









وأكد سمير الملا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذه الشريحة قد تصيب الشخص بالشلل النصفي، لأنها تعمل على تغيير كل وظائف المخ، بالرغم من أن وظائف المخ توزع على فصوص معينة من المخ، وأيضًا تستخدم عند وجود جلطة بالمخ التي تعمل على توقف الخلايا المخية، لعدم وصول نسبة كافية من الأكسجين، تعمل على علاج تلك المشاكل.













قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اليوم تتابع كل إجراءات العودة لفرعها في الخرطوم بعد توقفها من التسعينات، وان الدولة أصبحت على جاهزية واستعداد تام لعودة فتح فرعها مرة اخرى، لافتًا: "احنا مستنين المكان بس".





وتابع الدكتور محمد الخشت، خلال مؤتمر صحفي ، أن مؤتمر لإعلان عودة الدراسة من جديد لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، ان أساتذة جامعة القاهرة ينتشرون في آفاق افريقيا، وان الدولة مستعدة بكامل الطاقم الاداري والاكاديمي لفرع الجامعة بالخرطوم، وان الجامعة بها 4 كليات أساسية ولديها قدرة على التوسعات وتدريس اي مجلات جديدة.













قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالى، إن الدولة المصرية لديها الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات، مشيرا إلى أن ما كان ينقص الدولة حتى تنطلق تلك الإنطلاقة الكبيرة الاستثمار الأمثل لموارد الدولة المصرية.









وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن محافظة الوادى الجديد محافظة واعدة وبها إستثمار زراعى كبير جدا ويمكن أن تتحول إلى سلة للمحاصيل والمنتجات الزراعية.









قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن الفبركة هى السياسة العامة لقنوات الإخوان الارهابية خاصة وأنهم لا يجدون شيئًا للحديث عن مصر لذلك يلجأون للشائعات واقتطاف بعض التصريحات لفبركتها، وآخرها كانت على الصفحة الرسمية للقناة التى تتبع الجماعة الإرهابية " مكملين" حيث والتى فبركت تصريحًا للرئيس عبد الفتاح السيسي عن محور المحمودية.





وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الصفحة نشرت شائعة تشير إلى أنه تم إزالة 30 مسجدا لإنشاء محور المحمودية، وسيتم إزالة 70 مسجدا أخرى لكى يصل الطريق للبحيرة.













قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه من أشد الأشياء حرمة ومن أعظم الذنوب عند الله هو اغتصاب الحرام، سواء كان هذا المغتصب مالا عاما أو موارد كالمياه أو الكهرباء أو نحو ذلك.









وأضاف محمد عبد السميع، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية، الأولى المصرية أن من يغتصب أرضًا فذنبه عند الله عظيم، منوهًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " من اغتصب شبرًا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ".













قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر مازالت تسجل معدلات إصابة كبيرة على مدى الثلاثة أسابيع الماضية بالمقارنة بالمعدلات التي كانت قد وصلت إليها على مدار الأيام الماضية.





وأضاف الدكتور أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تسجيل تلك الأعداد للإصابة جاء نتيجة للابتعاد عن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا.









قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إنه فى ظل التخبط الذى تعانى منه جماعة الإخوان الارهابية والازمات التى تواجهها قنوات الاخوان المشبوهة التى تبث من دول معادية لمصر منها قطر وتركيا، فإن التخبط والتكرار والفبركة جعل اعلاميي الاخوان يملون من المحتوى الرخيص الذي يقدمونه.









وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن طارق قاسم والذى يعد أحد إعلاميي قنوات الإخوان اعترف بفشل المحتوى الإعلامي لأبواق الجماعة.













قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن المخدرات لا تؤثر فقط على الفرد نفسه وإنما على المحيط الأسري ، ثم على الشارع المصرى .





وأضاف إبراهيم عسكر ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى أم سى ، أن المخدرات تعود بالضرر والسلب النفسى والاجتماعى والاقتصادى .





وأشار مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، إلى إطلاق مبادرات ضمن حملة ، " انت اقوى من المخدرات " ،والتى كان سفيرها اللاعب " محمد صلاح ".



