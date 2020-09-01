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رياضة

أوسكار رودريجيز نجم ريال مدريد السابق لـ صدى البلد: انتقلت إلى إشبيلية من أجل البطولات.. أتمنى اللعب مع صلاح.. وانتظروا انهيار برشلونة بعد رحيل ميسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:17 م
أوسكار رودريجيز لاعب
أوسكار رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق
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مجدي سلامة
الإسباني أوسكار رودريجيز لاعب طبخه ريال مدريد على نار هادئة وكان بمثابة شرارة مشرقة في فريق ليجانيس المتعثر هذا الموسم في الدوري، وذلك بعد الإنتقال له على سبيل الإعارة، واستغل نادي إشبيلية بعد نهاية الموسم، الفرصة وتعاقد مع اللاعب أوسكار رودريجيز الذي يعد أحد أهم المواهب المتواجدة في إسبانيا.

ونجح أوسكار رودريجيز النجم الواعد خلال 26 مباراة في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين، أي أنه ساهم في 43% من الأهداف التي سجلها فريق ليجانيس إما بالتسجيل أو الصناعة.

ويواصل موقع صدى البلد حواره مع اللاعب الإسباني أوسكار رودريجيز للحديث حول أسباب تفضيله فريق إشبيلية وتجربته السابقة مع ريال مدريد وتطلعاته في الفترة المقبلة.. إليكم نص الحوار :.

*في البداية.. ما شعورك بعد الإنضمام لفريق إشبيلية ؟
- شعور رائع فأنني انتقلت إلى أحد أفضل الأندية في العالم وفخور للغاية ، خُضت أول تمرين بقميص الفريق أمس وسعيد جدًا بزملائي الجدد.

• لماذا فضلت الإنتقال إلى فريق إشبيلية عن باقي الفرق الأخرى؟
- فريق إشبيلية يحصل على البطولات ومعتاد على ذلك حيث حصد الدوري الأوروبي مؤخرًا ويضم العديد من اللاعبين المميزين الذين سيُساعدونني على الظهور بشكل جيد.

• هل كنت تمتلك عروضًا أخرى؟
- نعم كان لدي عرضين من الدوري الإيطالي وعرضين من الدوري الإنجليزي لكنني فضلت البقاء هنا بسبب اللغة وأمور أُسرية.

• ما النادي الذي تُدين له بالفضل في حياتك؟
- نادي ريال مدريد هو من ساهم في تطويري على المستوى الفردي كما أشكر فريق ليجانيس على موسمين من القتال والشجاعة واتطلع للعمل بجد في إشبيلية ومواصلة التطوير والإجتهاد.

• كيف ترى المنافسة في الموسم القادم بالدوري الإسباني؟
- المنافسة أعتقد ستصبح سهلة لفريقي السابق ريال مدريد بعد رحيل ليونيل ميسي فهو لاعب رائع جدًا ويستطيع مساعدة أي فريق لتحقيق النجاح.

• ما رأيك في رحيل ميسي عن برشلونة وهل كنت تتمنى رحيله ؟
- بالطبع لا أحد يتمنى رحيل ميسي عن برشلونة فهو تربى في النادي منذ الصغر و أعتقد أن فريق برشلونة سيتأثر بشكل كبير في غيابه.

• من اللاعب الذي تتمنى مجاورته ؟
- أتمنى اللعب بجانب محمد صلاح يعجبني أداءه بشكل كبير وهو لاعب كبير شأنه مثل ميسي ويمتلك سرعة عالية.

• كيف شاهدت بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وتتويج بايرن ميونخ بها؟
- بطولة صعبة للغاية كانت تضم العديد من الفرق القوية ، بالنسبة لي صُدمت بعد خروج مانشستر سيتي على يد ليون حيث توقعت فوزه بالبطولة بعدما صعد على حساب ريال مدريد البطل ولكن في النهاية فريق بايرن ميونخ بذل مجهودًا عظيم ويستحقون البطولة.

• ما هي تطلعاتك في الفترة المقبلة ؟
- أسعى للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقي الجديد إشبيلية وأن أصبح من أساطير كرة القدم في المستقبل .

• من الأقرب لحصد لقب دوري أبطال أوروبا العام القادم؟
- لا أحد يستطيع أن يقول حاليًا ، لكن الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ  وبرشلونة مرشحون دائمًا للحصول على البطولة.
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