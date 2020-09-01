أهم الأخبار .. القبض على رجل الأعمال صلاح دياب.. النائب العام يحيل أحمد بسام زكي للجنايات .. نهضة تونس تقرر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي

وزير الخارجية الإيطالي لـ السراج: يجب وقف التدخل الخارجي في ليبيا
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" بأن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التقى رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، في طرابلس... للمزيداضغط هنا
حركة النهضة فى تونس تقرر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي
قررت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الثلاثاء، منح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي ستعرض على البرلمان في وقت لاحق اليوم.. للمزيد اضغط هنا .
القبض على رجل الأعمال صلاح دياب
أفادت مصادر أمنية، أنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب في قضايا مخالفات بناء.. للمزيد اضغط هنا .
هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر عام ٢٠٢٠م بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن.. للمزيد اضغط هنا .
ملك البحرين يستقبل كوشنر.. ويشيد بموقف الإمارات في تحقيق السلام
استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. للمزيد اضغط هنا.
وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا
شهد وزير النقل منذ قليل توقيع، عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما.. للمزيد اضغط هنا