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فن

بـ قبعة أنيقة.. لقاء سويدان بإطلالة صيفية جذابة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:16 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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محمد بدران

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت لقاء سويدان، على شاطئ البحر بإطلالة جذابة وناعمة مرتدية فستان
منقوش بالورود ليبرز عن جمالها ورشاقتها وقبعة ونظارة شمس.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء سويدان فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر للشفاة باللون البينك.

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدي كامل.


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