قفزة في حالات الشفاء بالإمارات.. وإصابات اليوم دون الـ 600

سجلت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الثلاثاء 574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحيفة البيان.





كما وسجلت الدولة العربية عددًا مقاربًا في عدد حالات الشفاء، بنحو 560 حالة شفاء، في تسارعٍ كبير لجهود الدولة في العناية بالمرضى، و وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 61,491.





وتوسع دولة الإمارات العربية نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.





وأعلنت الوزارة عن إجرائها 82,772 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.









لفتت الوزارة إلى إن الحالات جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 70,805 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما لا يزال 8930 مريضًا يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.



















