انتشار فيروس كورونا.. برلماني: مصر ستواجه التحدي الأصعب في الشتاء

قال الدكتور عبداللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التحدي الصعب الذي سيواجه مصر فيما يخص فيروس كورونا سيكون في الشتاء، حيث ستنخفض درجة الحرارة، الأمر الذي يزيد من فرص انتشاره، على عكس فترة الصيف الحالية التي أدت إلى انحساره.





وطالب الطحاوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية واستمرارها من قبل الحكومة، مع إلزام المواطن على تطبيقها تجنبا لحدوث موجة ثانية من الفيروس، مشيرا إلى أن الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر حاليا "تكهنات" غير مؤكدة.





وأوضح أن ظهور هذه الموجة من عدمها متوقف على إجراءات الحكومة للقضاء على الفيروس والتزام المواطن بهذه الإجراءات، لافتا إلى أنه في حالة نجاح الدولة في السيطرة على الموجة الحالية فلن تكون هناك موجة جديدة.





وتابع أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف جعل الفيروس ضعيفا من حيث قوة الانتشار والأعراض، فضلا عن التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والذي ساعد أيضا على انعدام فرص انتقال العدوى، حيث لم يجد الفيروس عائل وسيط للانتقال خلاله.





يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، قد صرح بأن مصر لديها الكوادر العلمية والإكلينيكة التي يمكنها تقييم أى دواء للمواطن المصري وتفادى الأثار الجانبية للدواء، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى الشتاء.

