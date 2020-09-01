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الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:45 م
الأكل بـ يبوظ بسرعة..
الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول
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يتلف قدر كبير من الطعام المخزن لدينا رغم حفظه فى الثلاجة مثل الفراولة والطماطم والعنب مما يتسبب فى خسارة هذا الطعام والقاءه فى صناديق القمامة وعدم الاستفادة به.

نقدم فى هذا التقرير بعض طرق حفظ الطعام للبقاء لفترة أطول وفقا لما ذكره موقع " brightside"  .
الرطوبة يمكن أن تجعل الطعام يتلف بسرعة. هناك حيلة جيدة لمواجهة ذلك وهي وضع منشفة ورقية داخل الحاوية التي تحتوي على الفاكهة أو الخضار حيث تمتص الرطوبة الزائدة وتمنع المنتج من التعفن.

يجب وضع الأفوكادو غير الناضج في كيس ورقي سميك أو لفه بورق جرائد وحفظه في درجة حرارة الغرفة حتى تنضج. بعد هذه النقطة ، ضعه في كيس بلاستيكي واحتفظ به في الثلاجة.

يجب تخزين الفلفل الحلو والخيار والطماطم في درجة حرارة الغرفة. يفقد الفلفل قوامه النابض إذا تم حفظه في الثلاجة ، بينما يمكن أن يتحول الخيار والطماطم إلى لزج.

يجب عدم تخزين الفواكه والخضروات في الثلاجة حتى تنضج. خلاف ذلك ، سوف تتعفن بسرعة أكبر

إذا تم تخزين الموز في الثلاجة ، فسوف يتحول إلى اللون الأسود بسرعة ويفقد طعمه. من الأفضل الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة ولكن مع لف الجذع في غلاف بلاستيكي للطعام.

يمكنك بالفعل الاحتفاظ بالخضروات المقطعة أو المقشرة حديثًا مثل الجزر والكرفس لفترة طويلة في الثلاجة. للقيام بذلك ، تحتاج إلى وضعها في حاويات بها كمية صغيرة من الماء

كلما انخفضت درجة الحرارة ، كان من الصعب الاحتفاظ برائحة ونضارة الفواكه والخضروات. إذا كنت تريد طعمًا رائعًا لفترة أطول ، فقم بتخزينها في جزء من الثلاجة حيث تكون درجة الحرارة أعلى قليلًا.

المنطقة المحيطة بالساق هي أكثر أجزاء الطماطم حساسية هذه هي المنطقة التي يبدأون فيها بالتحلل. لذا قم بتخزينها بحيث تكون الساق متجهة لأعلى وستستمر لفترة أطول.

يفسد العنب بسرعة ولكن إذا وضعته في أكياس بولي إيثيلين أو غلاف بلاستيكي للأطعمة ووضعته في الثلاجة سيبقى لفترة اطول.
و لا تقم بتخزينها في مجموعة ضخمة واحدة  حتى لا يتم سحق تلك الموجودة في الأسفل.
الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول
الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول
الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول
الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول
الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول
الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة فترة اطول
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الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

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