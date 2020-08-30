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مرأة

لو خايف من الموجة الثانية.. 10 نصائح للوقاية من كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:01 م
لو خايف من الموجة
لو خايف من الموجة الثانية .. 10 نصائح للوقاية من كورونا
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اسماء محمد
قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية والمناعة، انتشر فى الآونة الأخيرة اعتقاد زائف بين بعض المصريين حول انتهاء وباء كورونا، وهذا غير صحيح ، فمعركة كورونا مستمرة عالميًا، والحرب مستمرة ، ووتيرة العدوى تتسارع فى بؤر كثيرة فى العالم حاليًا مثل أمريكا والبرازيل والهند.
وأضاف بدران فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" لا بد أن نحذر الجميع من السيناريو الثانى وهو حدوث الاسوأ وتفشي فيروس كورونا بشكل واسع وهذا فى حالة الاستهتار والاستهانة به وعدم تطبيق التدابير الوقائية .

مؤكدا أن فى حالة تعاون جميع المواطنين مع الدولة سنستطيع جعل عداد الإصابات صفر .

موضحا أن طرق الوقاية من فيروس كورونا سهلة جدا ، وتعتمد على:
- التباعد الاجتماعى قدر الإمكان
- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.
- غسل الأيدي بالماء و الصابون كثيرًا.
- ممارسة آداب السعال وهى الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة،
-تغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكت ،
- التخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام  ،و غسل اليدين بعد العطس.
- الكمامة أصبحت كالملابس ، لابد من استخدامها عند الخروج للشارع ، والتواجد مع آخرين خارج المنزل  ، و حتى فى المنزل لوكان به حالات عزل
- لا للتدخين تمامًا : فهو ارتبط منذ اليوم الأول بالكورونا ، وتحالف معها ، وزاد من معدلاتها ، ومضاعفاتها
- سر الخلاص من الفيروسات هو المناعة ، و الجهاز المناعى القوى يغسل الجسم من الفيروسات بسهولة ، وربما تم شفاء الشخص المصاب من الفيروس بدون ظهور أعراض .
- النوم ليلًا يرفع المناعة، والتغذية الصحية، الوجبات المتوازنة فى الكم والنوع ، مع  تناول خضراوات السلاطة والفاكهة بانتظام ، وشرب الماء و السوائل و شاى الأعشاب الطبيعية، قلة الحركة تقلل المناعة ، والرياضة صحة وبركة ومناعة، التعرض بقدر كاف للشمس، والتهوية الجيدة للمنزل .

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