معلومات جديدة عن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا .. تفاصيل

اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) تدعوا إلى التأنى وعدم التسرع فى استخدامه لانه سوف يتوفر للعاملين في قطاع الصحة خلال الأسابيع المقبلة. قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك الكثير من المعلومات التى لا يعرفها البعض عن





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وأضاف "بدران" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن و تم تسمية اللقاح سبوتنيك على اسم أول قمر صناعي روسى ، وكان الأول فى العالم الذى يصل الفضاء الخارجى سابقا أمريكا في أواخر خمسينيات القرن الماضي. روسيا سجلت رابع أكبر حصيلة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم حيث بلغت أكثر من 900 ألف، و اللقاح تم إنتاجه بسرعة في الشهور الأخيرة،





وأشار الى أن التجارب السريرية كان يجب أن تجرى لفترات أطول، و هناك شكوك حول أمان وفاعلية اللقاح الروسى، و استقال د. ألكسندر تشوتشالين من مجلس أخلاقيات وزارة الصحة الروسية، بعدما شن هجوما شرسا على لقاح " سبوتنيك " الجديد ومبتكريه معترضًا على إنتاج المصل بدون المرور بالخطوات العلمية التى تستلزم موافقة المجلس، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن إحدى بناته أخذت اللقاح .





وأوضح أن اللقاح سوف يتوفر للجمهور الروسى في أكتوبرالقادم ومنظمة الصحة العالمية تنتظر مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح الذي طورته روسيا،





وتشير وزارة الصحة الروسية الى أن اللقاح سيولد مناعة طويلة الأمد، و تستمر الاستجابة المناعية مدة عامين، لكن روسيا لم تنشر أيّ بيانات تدعم ذلك.



