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معلومات جديدة عن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا .. تفاصيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:01 ص
لا تتسرعوا فى استخدامه..
لا تتسرعوا فى استخدامه.. معلومات جديدة عن اللقاح الروسى المض
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اسماء محمد
قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك الكثير من المعلومات التى لا يعرفها البعض عن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) تدعوا إلى التأنى وعدم التسرع فى استخدامه لانه سوف يتوفر للعاملين في قطاع الصحة خلال الأسابيع المقبلة.

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وأضاف "بدران" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن روسيا سجلت رابع أكبر حصيلة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم حيث بلغت أكثر من 900 ألف، و اللقاح تم إنتاجه بسرعة في الشهور الأخيرة، وتم تسمية اللقاح سبوتنيك على اسم أول قمر صناعي روسى ، وكان الأول فى العالم الذى يصل الفضاء الخارجى سابقا أمريكا في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وأشار الى أن التجارب السريرية كان يجب أن تجرى لفترات أطول، وهناك شكوك حول أمان وفاعلية اللقاح الروسى، واستقال د. ألكسندر تشوتشالين من مجلس أخلاقيات وزارة الصحة الروسية، بعدما شن هجوما شرسا على لقاح "سبوتنيك " الجديد ومبتكريه معترضًا على إنتاج المصل بدون المرور بالخطوات العلمية التى تستلزم موافقة المجلس، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن إحدى بناته أخذت اللقاح .

وأوضح أن اللقاح سوف يتوفر للجمهور الروسى في أكتوبرالقادم  ومنظمة الصحة العالمية تنتظر مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح الذي طورته روسيا،   

وتشير وزارة الصحة الروسية الى أن اللقاح سيولد مناعة طويلة الأمد، و تستمر الاستجابة المناعية مدة عامين، لكن روسيا لم تنشر أيّ بيانات تدعم ذلك.

يذكر أنه يوجد 28 لقاح من أكثر من 150 لقاح تجريبي يجري اختبارها حاليا على البشر، من بينها 6 وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي النهائية التي يجري خلالها اختبار المنتج المرشح على مجموعات كبيرة بالألاف من البشر .
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