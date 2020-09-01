محافظ الفيوم: مصر شهدت تشوهات عمرانية خلال الفترة الأخيرة.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، إن ملف التصالح مع مخالفات البناء من الملفات المهمة و الصعبة التى تواجهها الدولة بالكامل، موضحًا أن مصر شهدت تشوهات عمرانية خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف محافظ الفيوم خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن هناك بعض المواطنين قاموا بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، موضحًا أن هذه الكارثة ظهرت وبقوة بعد ثورة 25 يناير 2011.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هذه الأزمة اصبحت تتفاقم حتى قامت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، مؤكدًا أن السيسي يتابع هذا الملف بنفسه، موضحًا أن الجميع شهد انفعال الرئيس فى أخر مؤتمر له بخصوص التعدي على الأراضي، وأمر بإنهاء هذه الأزمة.





ولفت محافظ الفيوم،إلى أن المحافظة تشهد معدلات إيجابية فى قرارات التصالح، وفى الفترة المقبلة سيكون هناك أعداد أكثر.





وأوضح، أن قرار تخفيض قيمة التصالح على المتر، ساهمت في إقبال أعداد كبيرة من المواطنين.



