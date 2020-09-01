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رياضة

بيراميدز يكشف الترتيبات والإجراءات الخاصة بـ حضور مباراة الزمالك

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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حسن العمدة
كشف وليد مهدي مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز عن التفاصيل والترتيبات الخاصة بإجراءات دخول وحضور مباراة بيراميدز والزمالك، والمحدد لها الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح مهدي للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، أنه طبقا لخطاب اتحاد الكرة وخطابه الأخير فإنه من المقرر حضور ١٥ عضوا من مجلس إدارة بيراميدز ونفس العدد من مجلس إدارة نادي الزمالك، وطبقا لـ كشف معتمد من جانب الأمن واتحاد الكرة بالتنسيق مع بيراميدز منظم المباراة.

شدد مهدي على أنه بالنسبة للصحفيين والمصورين، فإنه وفقا لآخر تعليمات اتحاد الكرة سيسمح بدخول ١٦ مصورا داخل الملعب مرسل كشف بأسمائهم من جانب شعبة المصورين واتحاد الكرة، وبالنسبة للصحفيين سيتم تحديد أعدادهم لاحقا بالتنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة النقاد ونادي بيراميدر، بجانب حمل الصحفيين والمصورين لتصاريح الدخول الخاصة بالموسم الجاري، وبالنسبة للقنوات الفضائية سيسمح بدخول قناة ontime sports صاحبة حقوق نقل مباريات الدوري بجانب طاقم التليفزيون المصري.

أشار إلى أنه سيتم تنفيذ تعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بمنتهى الدقة والصرامة فيما يخص إجراءات مكافحة فيروس كورونا حيث لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة مع تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس بالمقاعد داخل استاد الدفاع الجوي.

وبشأن بوابات الدخول المخصصة، أوضح مهدي أنه بالنسبة لأعضاء مجلسي إدارة الناديين سيكون الدخول من البوابة رقم ١، فيما سيكون الدخول من بوابة رقم ٥ للصحفيين والمصورين والقنوات التليفزيونية.
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