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المجلس الأعلى: فتح جميع المناطق الآثرية وفق ضوابط احترازية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:47 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن وزارة الآثار تعيد فتح جميع المناطق الآثرية وفق  ضوابط احترازية بداية من اليوم.

وأضاف الدكتور مصطفي وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن من بضعة أشهر والمجلس الأعلي للآثار يتخذ قرارات الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقييم الأماكن الأثرية والمتاحف.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن من فترة قصيرة كان هناك أفتتاح جزئي للمتاحف من تلك المتاحف كان متحف الغردقة.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أنه تم فتح جميع المتاحف والمناطق الآثرية علي مستوي الجمهورية بداية من اليوم.

وأشار إلي أنه تم فتح المتاحف والمناطق الأثرية بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ووسائل التباعد والملصقات الموضوعه علي الارض وشرح المناطق باستخدام مكبر الصوت.
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