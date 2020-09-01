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رياضة

بـ بنطلون ممزق.. عمرو وردة فى اطلالة جديدة.. شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:37 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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محمد بدران

نشر عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى باوك اليوناني، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو وردة  في الصوره بإطلالة كاجوال، يرتدي بنطلون جينز ممزق وتيشيرت اسود نصف كم، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وكان عمرو وردة قد قطع إعارته مع أيل لاريسا اليوناني؛ بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات، ليعود إلى نادي باوك.

وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا، إضافةً إلى عدة عروض في الدوريين التركي والسويسري.

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A post shared by Amr Warda (@ammrwardda) on

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