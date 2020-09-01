فات الأوان.. مرشح لرئاسة برشلونة: ميسي سيرحل هذا الصيف





وقال فونت في حوار لشبكة سكاي سبورتس:" لقد فات الآوان، ميسي اتخذ قراره بالرحيل وللأسف يبدو أن ميسي لن يتراجع عن هذا القرار.. ليونيل سيرحل."





وأضاف:" نحن ندعم الاستقرار دومًا في برشلونة .. وفي هذا الوقت لن يتم الاستقرار الا بإستقالة الإدارة فورًا واقامة الانتخابات، نحن المرشحين لن نستفيد شيًا بإقامة الانتخابات الآن، لكن الإدارة الحالية يجب أن ترحل."





وأخبر ميسي إدارة فريقه برشلونة برحيله عن النادي هذا الصيف.

أكد فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشونة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن الفريق هذا الصيف.