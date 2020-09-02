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اقتصاد

بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيلها غدا .. لماذا تتجه مصر لإنشاء أول بورصة سلعية؟

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
البورصة السلعية
البورصة السلعية
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محمد صبيح
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا ، الخميس للإعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في مصر  برأسمال 100 مليون جنيه.
 

وبالتزامن مع اعلان اول بورصة سلعية غدا يستعرض "صدى البلد "فى تقريره ما هى البورصة السلعية المقرر إطلاقها و الدور الذي تلعبه  والهدف من إنشائها. 

اولا ما هى البورصة السلعية :
البورصة السلعية ستكون عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية التي افتتحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والمقرر افتتاحها قريبا وكذلك مراكز التجميع داخل المحافظات،تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة في المحافظات المستهدفة، تسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بحسب تصريحات الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ثانيا دور البورصة السلعية:
تنظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية و التي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.

ثالثا الهدف من انشائها: 
تهدف البورصة السلعية تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.

رابعا دورها فى حماية صغار المزارعين:
ستوفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم تصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة  على نحو يساهم  فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، وتعد البورصة السلعية جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة  الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار  بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع  لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع  الغذائية فى كافة المناطق.

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