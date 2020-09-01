على مسئولية ميدو .. الزمالك سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

أكد أحمد حسام ميدو، أنه لديه معلومة بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بغض النظر عن ترتيب الدوري هذا الموسم.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "سأقول معلومة الكل سينفيها، ولكن على مسؤوليتي وبعد إعلان الاتحاد الإفريقي أن يوم 20 أكتوبر هو الموعد الأخير لإرسال أسماء الفرق التي سوف تشارك في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، هناك توجه بمشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بغض النظر عن ترتيب الدوري الموسم الحالي".





وأضاف:" بيراميدز أو المقاولون سيتظلمان خاصة في حال احتلال أيا منهم وصافة جدول ترتيب الدوري ولكن اللجنة الخماسية سوف تشير إلى أن هذا الموسم استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".



