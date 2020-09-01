أقوى لقاح لفيروس كورونا صار قريبا.. أسترازينكيا تزف بشرى للقضاء على الفيروس القاتل

ذكرت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا إنها بدأت تجارب المرحلة الثالثة للقاح التجريبي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لتصبح بذلك ثالث شركة تبدأ تجارب للوقاية من فيروس كوفيد-19.





يأتي ذلك، وسط تطمينات بنتائج واعدة ومبهرة للقاح المنتظر، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.





اللقاح الجديد تم تطويره بالشراكة مع جامعة أكسفورد البريطانية، ويحظى بدعم الحكومة الفيدرالية الأمريكية.





ولدى شركات مودرنا ، وبايو إن تيك، وفايزر، تجارب فعلية للمرحلةالثالثة تتم بتمويل من الحكومة الفيدرالي.





وأوضحت شركة أسترازينكيا AstraZeneca إنها تقوم بالتجارب على مايصل إلى 30 ألف بالغ تتدور أعمارهم حول 18 عامًا.





وسيحصل المشاركون في اختباراتأسترازينكيا على جرعتين نشطتين.





وتجرى حاليا تجارب المرحلة الثالثة من لقاح AstraZeneca في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أيضًا إجراء تجارب في اليابان وروسيا.





ويتم تمويل التجربة البريطانية الأمريكية من قبل هيئة التنمية الطبية الحيوية المتقدمة التابعة للحكومة الفيدرالية والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة





واللقاح ،الجديد اسمه التجريبي AZD1222 ، يجمع بين نسخة ضعيفة من فيروس البرد الشائع الذي يصيب الشمبانزي وبروتين من الفيروس الذي يسبب Covid-19 لتحفيز استجابة مناعية.





و بدأ العمل على اللقاح من قبل جامعة أكسفورد قبل أن يتم ترخيصه لشركة أسترازينكيا AstraZeneca لمزيد من التطوير.





وقالت AstraZeneca إنها ستعمل مع الحكومات والمنظمات الأخرى لإنتاج مليارات الجرعات وإتاحة وصول واسع وعادل للقاح ، بمجرد الموافقة عليه.





وأكدت الشركة في بيان ان إعلانات الإمداد الأخيرة مع روسيا وكوريا الجنوبية واليابان والصين وأمريكا اللاتينية والبرازيل تأخذ قدرة التوريد العالمية نحو ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح".



