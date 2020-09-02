محافظ الفيوم: نعاني من مشكلات الصرف الصحي و3 مناطق يطلق عليها القرى المبللة.. فيديو

ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامى أحمد دياب، وتحدث عن مشكلة الصرف الصحى التى تعانى منها المحافظة منذ سنوات طويلة، وايضًا مشكلة التعدي على الأراضى الزراعية. حلّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، ضيفًامنها





وأكد محافظ الفيوم أن ملف التصالح مع مخالفات البناء من الملفات المهمة و الصعبة التى تواجهها الدولة بالكامل، موضحًا أن مصر شهدت تشوهات عمرانية خلال الفترة الأخيرة، و هناك بعض المواطنين تعدوا على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وهذه الكارثة ظهرت وبقوة بعد 25 يناير 2011.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هذه الأزمة اصبحت تتفاقم حتى تدخلت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه.





ونوه إلى أن الجميع شهد انفعال الرئيس فى خر مؤتمر له بخصوص التعدي على الأراضي، وأمر بإنهاء هذه الأزمة أن المحافظة تشهد معدلات إيجابية فى قرارات التصالح، وفى الفترة المقبلة سيكون هناك أعداد أكثر أن قرار تخفيض قيمة التصالح على المتر، ساهمت في إقبال أعداد كبيرة من المواطنين.





وأكد محافظ الفيوم، إن هناك بعض القرى تعاني من مشكلة الصرف الصحي بالمحافظة، ونسعى لحل تلك المشكلة، موضحًا أن هناك ثلاث قرى بالمحافظة يطلق عليها القري المبللة، وهي " فرقص و سلسلة بمدينة طامية و السعدية فى مدينة سنورس" ، وقد أجرى زيارة لـ قريتين من القرى المبللة، ووجد مشهدا مؤلما لأي أنسان، حيث أن نسبة مياه الصرف فيها مرتفعة .