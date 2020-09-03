AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف | الطريقة الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:00 م
الوقاية من كورونا
الوقاية من كورونا
Advertisements
ايمان عبداللطيف
علّق الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة في طب عين شمس، على عودة الدراسة في ظل فيروس كورونا، قائلًا إن فيروس كورونا فرض على الجميع بأسلوب مختلف، مؤكدًا أن التباعد الجسدي هو المنطق الرئيسي للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، أن التلفزيون سيكون له دور في العملية التعليمية، ويجب على الطلاب أن يعتادوا على طريقة البحث؛ لأنها كانت طريقة التقييم في الفترة الماضية.


ولمزيد من التفاصيل حول الطريقة الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا، شاهد الفيديو جراف التالى:



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. لقاح جديد يحقق نتائج واعدة لعلاج كورونا

فيديو جراف.. ضوابط تخزين اللحوم

فيديو جراف.. أسهل طريقة لشحن السيارة الكهربائية فى المنزل

فيديو جراف.. شروط عودة صلاة الجمعة في المساجد

طبيب: هذه هي الطريقة الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

كوب من هذا المشروب يعزز صحة العظام وينسيك الآلآم

كورونا فى الجبلاية.. نقل نجم الزمالك السابق للمستشفى بعد تأكد إصابته

رزقك الذي يطلبك سوف يأتيك ولو على ضعفك.. سامح حسين يبعث رسالة عبر انستجرام

كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين