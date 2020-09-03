فيديو جراف | الطريقة الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا

علّق الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة في طب عين شمس، على عودة الدراسة في ظل فيروس كورونا، قائلًا إن فيروس كورونا فرض على الجميع بأسلوب مختلف، مؤكدًا أن التباعد الجسدي هو المنطق الرئيسي للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، أن التلفزيون سيكون له دور في العملية التعليمية، ويجب على الطلاب أن يعتادوا على طريقة البحث؛ لأنها كانت طريقة التقييم في الفترة الماضية.
ولمزيد من التفاصيل حول الطريقة الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا، شاهد الفيديو جراف التالى: