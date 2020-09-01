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توك شو

طبيب: هذه هي الطريقة الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:51 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة في طب عين شمس، على عودة الدراسة في ظل فيروس كورونا، قائلًا إن فيروس كورونا فرض على الجميع بأسلوب مختلف، مؤكدًا أن التباعد الجسدي هو المنطق الرئيسي للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN" ، أن التلفزيون سيكون له دور في العملية التعليمية، ويجب على الطلاب أن يعتادوا على طريقة البحث؛ لأنها كانت طريقة التقييم في الفترة الماضية.
وأكد أنه يجب اتباع كافة الإجراءات اللازمة، الفحص الحراري، التباعد الجسدي، وتوفير أماكن لغسيل الأيدي بداخل المدارس، مضيفًا أنه يجب على الطلاب الذين يعانون من أي أعراض تنفسية عدم الذهاب إلى المدرسة.
وأوضح رئيس أقسام الباطنة في طب عين شمس، أن زيادة الإصابات حاليًا ناتجةعن التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة في طب عين شمس، على عودة الدراسة في ظل فيروس كورونا، قائلًا إن فيروس كورونا فرض على الجميع بأسلوب مختلف، مؤكدًا أن التباعد الجسدي هو المنطق الرئيسي للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN" ، أن التلفزيون سيكون له دور في العملية التعليمية، ويجب على الطلاب أن يعتادوا على طريقة البحث؛ لأنها كانت طريقة التقييم في الفترة الماضية.
وأكد أنه يجب اتباع كافة الإجراءات اللازمة، الفحص الحراري، التباعد الجسدي، وتوفير أماكن لغسيل الأيدي بداخل المدارس، مضيفًا أنه يجب على الطلاب الذين يعانون من أي أعراض تنفسية عدم الذهاب إلى المدرسة.
وأوضح رئيس أقسام الباطنة في طب عين شمس، أن زيادة الإصابات حاليًا ناتجةعن التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
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