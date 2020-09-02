بعد لبنان.. ماكرون يزور بغداد لإطلاق مبادرة لدعم سيادة العراق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى لبنان ، أنه سيزور العراق، اليوم الأربعاء؛ ليطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة مُبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في بغداد.





وقال "ماكرون"، في مؤتمر صحفي ، خلال ختام زيارته لبيروت "سأكون غدًا في العراق لكي أطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة مبادرة لدعم مسيرة السيادة في هذا البلد".





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وبشأن الإرهابيين الفرنسيين في السجون العراقية، أكد ماكرون أنهم اختاروا بإرادتهم الذهاب للقتال في ساحات خارجية وأدينوا بارتكاب أعمال إرهابية في دولة ذات سيادة، وتابع يجب "أن يحاكموا في هذه الدولة".





وتعد تلك الزيارة المقررة إلى العراق هي الأولى منذ وصول ماكرون للحكم في 2017.



